Трамп вернет ЦРУ в состав Совета нацбезопасности США
05:16, 31 января 2017Мир
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Президент США Дональд Трамп собирается реорганизовать структуру Совета национальной безопасности США, добавив в его состав Центральное разведывательное управление (ЦРУ).
Глава ЦРУ Майк Помпео / REUTERS
Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
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ЦРУ, как напомнил Спайсер, вышло из Совета национальной безопасности в 2005 году.
Однако теперь Трамп реорганизует структуру «из уважения к директору разведывательного управления Майку Помпео и другим сотрудникам службы», заявил представитель администрации американского лидера.
Ранее УНИАН сообщал, что Сенат США утвердил Майка Помпео на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
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