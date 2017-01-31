Трамп вернет ЦРУ в состав Совета нацбезопасности США

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, пишет РБК со ссылкой на Reuters.​

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ЦРУ, как напомнил Спайсер, вышло из Совета национальной безопасности в 2005 году.

Однако теперь Трамп реорганизует структуру «из уважения к директору разведывательного управления Майку Помпео и другим сотрудникам службы», заявил представитель администрации американского лидера.

Ранее УНИАН сообщал, что Сенат США утвердил Майка Помпео на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).