"Человек в шляпе": против проводника смертников в аэропорту Брюсселя завели дело

Об этом пишет Русская служба BBC.

Бельгиец марокканского происхождения был арестован в апреле 2016 года в Брюсселе, где ему предъявлены обвинения в причастности к терактам в аэропорту и метро бельгийской столицы.

Во Франции Абрини, также известного как "человек в шляпе", подозревают в причастности к организации ряда нападений в Париже в ноябре 2015 года, жертвами которых стали 130 человек.

Ранее стало известно, что бельгийские власти на один день передали Абрини Франции. По словам адвокатов Абрини, его пока не допрашивали.

Вскоре после ареста Абрини признался, что человек, запечатленный видеокамерами в компании двух смертников в аэропорту Брюсселя незадолго до взрывов, - это он.

На записях камер наблюдения видно, как подозреваемый, одетый в светлую куртку, светло-голубую рубашку и шляпу, идет рядом с двумя смертниками по залу аэропорта, толкая перед собой тележку с багажом.

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Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже на станции метро "Маальбек".

Ответственность за атаки в Париже и Брюсселе взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".