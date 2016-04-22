ВВС: Смертник, который взорвал бомбу в Брюсселе, охранял пленных ИГ

Его узнал один из четырех французских журналистов, которые находились в плену в Сирии в 2013-2014 годах, сообщил адвокат Мари-Лаура Ингуф, пишет ВВС Украина.

Заложники знали Лаашрауи под именем "Абу Идрисс".

По данным газеты Parisien, Лаашрауи охранял французов вместе с Мехди Неммушем. Неммуш известен как "музейный убийца": весной в 2014 году открыл стрельбу в Еврейском музее Брюсселя, где погибли четыре человека.

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Журналист Николя Энен, один из четырех освобожденных французов, узнал в Неммуше одного из охранников.

По словам журналиста, Неммуш отличался крайней жестокостью и пытал американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, которых затем обезглавили. Сейчас Неммуш в бельгийской тюрьме.

По словам журналистов, Неммуш и Лаашрауи исчезли в январе 2014 года. Самих журналистов освободили в апреле этого года.

24-летний Лаашрауи работал электриком и жил в пригороде Брюсселя. Он был связан с исламистами, которые совершили нападение на Париж в ноябре 2015 года. Тогда погибли 130 человек.

Следствие считает, что именно Лаашрауи изготовил бомбы, которые использовались в Париже и Брюсселе.

В терактах в Брюсселе в конце марта погибли 32 человека. Генетическая экспертиза показала, что Лаашрауи был одним из смертников, совершивших взрыв.