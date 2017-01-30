Премия Гильдии киноактеров: Эмма Стоун стала лучшей актрисой, Райан Гослинг остался без награды (фоторепортаж)

Лучшей актрисой художественного фильма стала Эмма Стоун за роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд", который представлен в рекордных 14 номинациях на премию "Оскар". Ее партнер Райан Гослинг с церемонии ушел без награды - статуетку за лучшую мужскую роль получил Дензел Вашингтон за работу в фильме "Ограды".

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Сразу несколько актеров на вручении премии выступили с критикой политики нового президента Дональда Трампа, отмечает Русская служба Би-би-си. В частности, получившая награду за лучшую женскую роль в телевизионной комедии Джулия Луи-Дрейфус заявила, что как дочь бежавшего от нацистов французского еврея она может охарактеризовать ограничения на въезд в США лишь как "позорные и неамериканские".

Лучшим актерским составом стали участники ленты "Скрытые фигуры" - это драма режиссера Теда Мелфи о группе афроамериканок, которые делали математические расчеты для НАСА, необходимые для первой космической миссии.

Лучшим актерским составом в теледраме, по версии Гильдии, стал фантастический сериал "Очень странные дела" - главные роли в сериале исполнили дети.

Лучшим актерским составом в комедийном сериале Гильдия сочла актеров сериала "Оранжевый - хит сезона".

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в США пройдет церемония награждения премией "Оскар".