Лига арабских государств призвала Трампа пересмотреть позицию по мигрантам

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу Аль-Гайт призвал администрацию Трампа пересмотреть свою позицию.

По его словам, шаги президента США идут вразрез с позитивными процессами, которые наблюдаются в последние десятилетия в мире.

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«Решения Дональда Трампа наносят удар по единству семей и по связям между народами США и арабских стран в целом», - отметил генсек ЛАГ.

Он подчеркнул, что, учитывая масштабы трагедии в Сирии, запрет на въезд сирийцев в США вызывает обеспокоенность.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.