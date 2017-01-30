Лига арабских государств призвала Трампа пересмотреть позицию по мигрантам
В Лиге арабских государств обеспокоены позицией нового президента США Дональда Трампа относительно вопроса по ограничению на въезд мусульман в Соединенные Штаты.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу Аль-Гайт призвал администрацию Трампа пересмотреть свою позицию.
По его словам, шаги президента США идут вразрез с позитивными процессами, которые наблюдаются в последние десятилетия в мире.
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«Решения Дональда Трампа наносят удар по единству семей и по связям между народами США и арабских стран в целом», - отметил генсек ЛАГ.
Он подчеркнул, что, учитывая масштабы трагедии в Сирии, запрет на въезд сирийцев в США вызывает обеспокоенность.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.