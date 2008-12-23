Cтраны-экспортеры газа создали собственную организацию

Участники Форума стран - экспортёров газа (ФСЭГ), который прошел сегодня в Москве, договорились о фактическом преобразовании Форума в организацию с аналогичным названием.

Соответствующие учредительные документы – устав и соглашение, подписаны по результатам заседания, передает корреспондент УНИАН.

Вопрос о согласовании уровней добычи газа на сегодняшнем Форуме стран-экспортеров не обсуждался. По информации министра энергетики РФ Сергея ШМАТКО, страны-экспортеры газа не будут согласовывать уровень добычи, однако будут стараться синхронизировать свои инвестпрограммы.

Решений по изменению механизма ценообразования на газовом рынке на московской встрече стран-экспортеров также принято не было.

"Было решено в дальнейшем проводить анализ на рынке, чтобы иметь возможность формировать задачи для дальнейшей работы", - сказал С.ШМАТКО.

Штаб-квартира Форума стран - экспортеров газа, который часто называют "газовой ОПЕК", будет размещена в столице Катара – Дохе. На роль столицы "газовой ОПЕК" также претендовали столица Ирана Тегеран и российский Санкт-Петербург. Последний в ходе голосования уступил победителю всего один голос.

По словам премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА, организации будет заниматься представлением интересов производителей и экспортеров газа на международной арене, способствовать защите своих интересов в отношениях с потребителями, а также должна выражать согласованную позицию его членов по наиболее важным вопросам текущего состояния и перспектив развития газового рынка.

Деятельность ФСЭГ носит преимущественно информационный характер. Обмен мнениями и данными по различным аспектам добычи, транспортировки и реализации газа между участниками Форума происходил в рамках регулярных министерских встреч (один раз в год в одной из стран-участниц).

Форум стран – экспортёров газа создан в мае 2001 года в Тегеране в ходе встречи министров нефти и энергетики Алжира, Брунея, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии, Катара, Омана, России и Туркмении.

В работе ФСЭГ принимают участие Алжир, Боливия, Бруней, Венесуэла, Египет, Индонезия, Иран, Катар, Казахстан (принимавший участие во встрече в Москве в качестве гостя, получил статус наблюдателя организации), Ливия, Малайзия, Нигерия, Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Туркмения, Экваториальная Гвинея.