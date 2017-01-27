Эрдоган хочет встретиться с Трампом "без задержек"

14:25, 27 января 2017
Мир
1210 0

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом как можно скорее, чтобы пересмотреть турецко-американские отношения.

REUTERS

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Мое желание - встретиться с Трампом без значительных задержек. Главный вопрос, который мы будем поднимать, когда встретимся - это повторная оценка турецко-американских отношений в рамках стратегической концепции.

Читайте такжеКонституционная реформа в Турции: парламент одобрил расширение полномочий президента

Разве наши стратегические связи сейчас нормально работают? Нет. Мы должны сделать их нормальными", - заявил журналистам Эрдоган, возвращаясь из Африки 26 января.

"Мы две страны-члены НАТО, но нельзя сказать, что наш нынешний уровень солидарности является подобающим странам НАТО. Конечно, в связи с этим у нас также есть возможность понять лучше, что означали недавние заявления Трампа о НАТО", - добавил Эрдоган.

Читайте такжеАмериканские топ-чиновники ушли из Госдепартамента США - СМИ

Как известно, Трамп назвал НАТО устаревшей организацией, которая должным образом не занимается проблемой терроризма.

"Я планирую встретиться с (президентом РФ) Путиным. Там может быть возможность провести телефонный разговор с Трампом, прежде чем мы встретимся с глазу на глаз", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#НАТО#Эрдоган