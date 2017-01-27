Эрдоган хочет встретиться с Трампом "без задержек"

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Мое желание - встретиться с Трампом без значительных задержек. Главный вопрос, который мы будем поднимать, когда встретимся - это повторная оценка турецко-американских отношений в рамках стратегической концепции.

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Разве наши стратегические связи сейчас нормально работают? Нет. Мы должны сделать их нормальными", - заявил журналистам Эрдоган, возвращаясь из Африки 26 января.

"Мы две страны-члены НАТО, но нельзя сказать, что наш нынешний уровень солидарности является подобающим странам НАТО. Конечно, в связи с этим у нас также есть возможность понять лучше, что означали недавние заявления Трампа о НАТО", - добавил Эрдоган.

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Как известно, Трамп назвал НАТО устаревшей организацией, которая должным образом не занимается проблемой терроризма.

"Я планирую встретиться с (президентом РФ) Путиным. Там может быть возможность провести телефонный разговор с Трампом, прежде чем мы встретимся с глазу на глаз", - сказал он.