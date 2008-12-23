В Египте перевернулся туристический автобус - пострадала украинка

В Арабской Республике Египет 22 декабря т.г. в 22:00 по местному времени вблизи г. Дахаб перевернулся туристический автобус. В результате ДТП 7 человек погибли и 18 получили ранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на данные Посольства Украины в Арабской Республике Египет.

По информации местных правоохранительных органов, среди пострадавших есть одна гражданка Украины, которая с переломом левого бедра госпитализирована в больницу „Sharm International” (г. Шарм Ель-Шейх). Угрозы жизни украинской гражданки нет.

В данное время проводится идентификация тел погибших и уточняется их гражданство.

Посольство Украины в Египте продолжает выяснять подробности инцидента.