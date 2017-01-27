В Палестине заявили о получении последнего транша Обамы

В Палестине заявляют, что получили транш финансовой помощи, который перевела администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на слова советника президента государства Хусам Зомлот.

По его словам, речь идет о сумме в 221 миллион долларов. Советник пояснил, что в Рамалле также ожидают, что США останутся одним из крупнейших доноров палестинской экономики.

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"Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была у их предшественников", — подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп заморозил транш в 221 млн долл., выделенный его предшественником Бараком Обамой Палестине в последние часы его президентства.

Администрация Трампа уже сообщила об этом решении премьер-министра Палестины Рами Хамдаллу.

В Госдепартаменте США отметили, что с новым руководителем пересмотрит принятое прежней администрацией решение и, возможно, скорректирует его в соответствии с приоритетами администрации Трампа или отменит.