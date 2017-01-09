Обама заявил, что недооценил влияние дезинформации и кибератак

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC, передает РБК.

На вопрос журналиста, недооценил ли глава США президента России Владимира Путина, Обама ответил, что дал изначально верную оценку главе российского государства.

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«Я не думаю, что я недооценивал его, но полагаю, что я недооценил, в какой степени в этой новой информационной эпохе есть возможность у дезинформации, кибератак и прочих действий оказывать влияние на наше открытое общество, наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики, делая это, как мне кажется, все быстрее», — сказал американский лидер.

«Если мы не будем бдительны, то у зарубежных стран будет возможность влиять на политические дебаты в США способами, которые не могли быть возможными 10, 20, 30 лет назад, частично из-за способа передачи новостей и частично из-за того, что все больше людей скептически относятся к основным новостным организациям, которые говорят, что все правда или все ложь», — добавил он.

Он подчеркнул, что в последнее время в США наблюдается тенденция, что республиканцы, эксперты и журналисты, которые выступают в публичном пространстве, выражают больше симпатий российскому президенту Владимиру Путину, нежели своим соотечественникам в политической сфере, поскольку они являются демократами.

«Так быть не должно», — заверил Обама, добавив, что эта ситуация вызывает у него беспокойство.