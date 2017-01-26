В поисках Санни: волонтеры третьи сутки ищут красную панду, сбежавшую из зоопарка Вирджинии (видео)

19:52, 26 января 2017
Мир
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У работников зоопарка две версии побега.

В поисках Санни: в Вирджинии волонтеры третьи сутки ищут пропавшую панду /

Полторалетняя красная панда исчезла из зоопарка в начале недели, сообщает ТСН.

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Пока у людей две версии побега: изменение поведения из-за начала брачного периода или падение со скользкой ветви.

Активисты уже обыскали соседние со зверинцем дворы, впрочем, пока поиски безрезультатны.

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Теги: #волонтеры#видео#панда#зоопарк