В поисках Санни: волонтеры третьи сутки ищут красную панду, сбежавшую из зоопарка Вирджинии (видео)

Полторалетняя красная панда исчезла из зоопарка в начале недели, сообщает ТСН.

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Пока у людей две версии побега: изменение поведения из-за начала брачного периода или падение со скользкой ветви.

Активисты уже обыскали соседние со зверинцем дворы, впрочем, пока поиски безрезультатны.