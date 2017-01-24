Иракская армия готова перейти Евфрат и освободить запад Мосула

Об этом сообщает Reuters.

Операция по продвижению сил антитеррора на запад может возобновиться "в самое ближайшее время", заявил генерал иракской армии Абдул Амир Рашид Яралла в комментарии агентству Reuters.

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По словам военного, операция может начаться "через два-три дня", причем в ее финальной части армия и силы народной мобилизации рассчитывают выйти на западный берег Евфрата.

Как сообщал УНИАН, 9 января иракские силы безопасности заявили, что продвинулись на весь восточный берег реки Тигрис и, таким образом, вплотную приблизились к позициям боевиков радикальной группировки «Исламское государство».