Договор между США и Грузией "почти готов"

Рамочный договор между США и Грузией, предположительно, будет подписан до конца года.

Как сообщил журналистам министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе, грузинская сторона 22 декабря с.г. подготовит несколько дополнений и поправок к проекту договора, представленном американской стороной.

"Это соглашение предусматривает сферы: безопасности, экономики, гуманитарную и развитие демократии. Мы предложим американской стороне несколько поправок и дополнений. В понедельник (22 декабря) будет готов исправленный вариант и возможно к концу года будет подписан сам договор", - пояснил Г.Вашадзе.

Аналогичный договор был подписан накануне между США и Украиной, напоминает РосБизнесКонсалтинг.