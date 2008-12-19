Заключена Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и Государственный секретарь США Кондолиза РАЙС подписали Хартию о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в США, церемония подписания документа состоялось в Государственном департаменте США во время рабочего визита В.ОГРЫЗКО в Соединенные Штаты.

В Хартии о стратегическом партнерстве Украины и США отмечается важность двусторонних отношений стран в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена.

В Хартии засвидетельствовано намерение США углубить отношения с Украиной.

Также США обязуются поддерживать Украину в ее стремлении стать членом НАТО.