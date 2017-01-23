Премьер Нидерландов о мигрантах: ведите себя прилично или уезжайте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сделал резкое заявление в адрес прибывающих в страну мигрантов за полтора месяца до парламентских выборов. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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"Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", - заявил Рютте, добавив, что голландцам не нравится, когда люди, вроде бы приехавшие к ним в страну в поисках свободы, попирают основополагающие принципы этой свободы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Algemeen Dagblad, Рютте привел пример с делом автобусной компании Qbuzz, которая попала под критику нидерландского института по правам человека за то, что отказала в работе иммигрантам, которые претендовали на работу водителем автобуса, за их отказ пожать руку женщине.

"Я думаю, что это странный вердикт. Qbuzz, конечно, абсолютно правы. Не может быть такого, когда водитель говорит: я отказываюсь пожать руку женщине, потому что это не вяжется с моей верой. Именно поэтому я и много других людей недовольны. Потому что пожимать друг другу руки является нормой", - сказал Рютте.

В свою очередь правозащитники заявили, что рукопожатие не является ключевой частью работы, в то время как это влияет на свободу вероисповедания.

Премьер также пожаловался на антисоциальное поведение в общественном транспорте и на улицах людей, которые отказались адаптироваться к голландским ценностям.

ВВС отмечает, что сейчас в опросах партия Рютте идет наравне с резко набравшей за последние месяцы популярность антииммигрантской Партией свободы под руководством Герта Вилдерса.

По мнению местных политологов, столь резким выпадом в адрес мигрантов и беженцев Рютте надеется перед выборами укрепить позиции своей Народной партии за свободу и демократию.

Политологи отмечают, что на этот раз главной темой предвыборной кампании - впервые за долгие годы - стали не финансовая политика правительства и не экономические перспективы, а национальный вопрос.

Парламентские выборы в Нидерландах запланированы на 15 марта.