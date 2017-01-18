ЕС сделал все для спасения ассоциации с Украиной, сейчас мяч на поле нидерландцев – Туск

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду в Страсбурге, информируя депутатов Европейского парламента о результатах декабрьского саммита ЕС.

Туск сообщил, что по результатам работы саммита ЕС было принято решение, которое поможет упростить ратификацию Соглашения об ассоциации в Нидерландах. «Это решение отвечает на обеспокоенность, которая была высказана голландцами в прошлом году. Сейчас ответственность лежит на Нидерландах», – пояснил президент Европейского Совета.

По его мнению, ратификация документа важна не только для Украины, но и для геополитической позиции и надежности Европы. «Мы сделали что могли, чтобы помочь спасти Соглашение об ассоциации, которое уже ратифицировано 27 государствами-членами и Европейским парламентом. Сейчас мяч на поле голландцев», – подчеркнул Туск.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению.

Евросовет подчеркнула, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств - членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерландов ратифицирует соглашение и Союз его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование. По содержанию в приложении прописаны пояснения к Соглашению об ассоциации.