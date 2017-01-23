Der Spiegel: 3 дня президентства Трампа – 5 наблюдений

Об этом пишет Вейт Медик в статье "3 дня президентства Трампа – 5 наблюдений", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

1. Трамп расставляет странные приоритеты

Дональд Трамп теперь президент. Его солдаты вовлечены в опасные миссии, весь мир ждет его первых конкретных предложений, кабинет еще не собран. Но чем интересуется Трамп? Количеством людей на его инаугурации. Очевидно, разозлившись из-за массовых протестов во многих американских городах, в выходные он распорядился, чтобы его советники сказали, что в его инаугурации участвовало больше людей, чем у Барака Обамы в 2009.

Фотографии и оценки аудитории явно противоречат этому. Но Трампа это не интересует. Урок: даже место в Овальном кабинете не делает его более значимым. И те, кто выходят на демонстрации, настолько выводят Трампа из себя, что он забывает о действительно важном. Это необходимо запомнить на будущее.

2. Он оказывает услугу журналистам

В субботу Трамп отправил своего представителя Шона Спайсера, представить свою версию событий на инаугурации. Спайсер угрожал СМИ, чтобы будет пристально за ними наблюдать и привлечет к ответственности за ошибки. Кроме того, с помощью данных о количестве пассажиров в метро Вашингтона, он хотел доказать, что инаугурация стала самым большим событием "всех времен". Тем не менее, эти цифры были неправильными. Это было шокирующее выступление, Спайсер выглядел как маленький помощник большого диктатора.

Хорошая новость заключается в том, что такая попытка запугать прессу вовсе не впечатлила американские и международные средства массовой информации. Она только показывает, насколько неуверенно чувствует себя Трамп в общении с прессой, и что он недооценивает то, насколько такой курс может ухудшить отношение критически настроенных репортеров. Между прочим, самому Трампу не слишком понравилось выступление его представителя, сообщает "New York Times".

3. Трамп ввел новую категорию правды

Одним из самых интересных неологизмов этого уик-энда стала фраза об "альтернативных фактах". Она впервые прозвучала из уст советника Трампа Келлиан Конвей. PR-советник хотела оправдать выступление Спайсера. Это было очень мило с ее стороны, но побочным эффектом стало то, что теперь приходится в крайней степени сомневаться в том, насколько можно доверять заявлениям Белого дома.

Еще во время избирательной кампании у Трампа не всегда складывалось с правдой. Но очень удивляет, что, похоже, и во время его президентства факты можно будет принимать во внимание только с его одобрения. Все, что говорит Трамп – будь то безработица, жертвы или квартальные отчеты – в будущем, вероятно, будет подвергнуто сомнению. Ведь теперь непонятно, выдумывает он или говорит правду. Какая перемена в Вашингтоне.

4. Он (пока) не интересуется символикой

В выходные Трамп впервые в качестве президента посетил ЦРУ. Там, в течение пятнадцати минут, он говорил о легендарной Стене Памяти, на которой выгравированы имена погибших агентов. К сожалению, Трамп не говорил о героях управления, он говорил о себе и своей успешной инаугурации. В ЦРУ многие сотрудники были шокированы бесчувственным поведением.

Экс-глава Джон Бреннан, который подал в отставку незадолго до инаугурации Трампа, назвал выступление Трампа ничтожным и сказал, что президенту должно быть стыдно. Трампа это, похоже, не впечатлило. Он считает свое выступление большим успехом и примирением со спецслужбами. Но, это не последнее выступление в этих сложных отношениях. Ему необходимо срочно научиться разбираться в символике.

5. Он хочет немного копировать Обаму

В понедельник Трампа ожидает первый официальный рабочий день в Белом доме. Календарь заполнен. Президент намерен подписать указы, которые должны откорректировать политику Обамы. Трамп впервые проведет ежедневный брифинг разведки и пообедает со своим заместителем Майком Пенсом – традиция, которую всегда соблюдали также Обама и Джо Байден. В Сенате предстоит голосование по утверждению кандидата на пост главы ЦРУ Майка Помпео и назначенного госсекретаря Рекса Тиллерсона. Скорее всего, на этой неделе в центре внимания будет внешняя политика. В Израиле полагают, что Трамп вскоре может объявить о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что станет весьма символичным актом. Кроме того, в пятницу он примет премьер-министра Великобритании Терезу ​​Мэй. Один из вопросов на повестке дня: двустороннее торговое соглашение между США и Великобританией.