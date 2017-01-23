Евросоюз отказался пересматривать Соглашение об ассоциации с Молдовой при участии России

Евросоюз отказался пересматривать в трехстороннем формате Соглашение об ассоциации с Молдовой при участии России. Об этом сообщает Euractiv.

В частности, на прошлой неделе российский президент заявил, что Кремль мог бы сыграть определенную роль в отношениях ЕС и Молдовы в связи с тем, что молдавский президент жаловался на то, что страна мало что получила от Соглашения.

В то же время, делегация Евросоюза в Молдове заявила, что «выполнение Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли – это вопрос Европейского Союза, государств-членов и Республики Молдова».

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Издание отмечает, что основной претензией президента Молдовы является то, что "мы потеряли российский рынок в то время как наш экспорт в ЕС также упал".

Напомним, президент Молдавии Игорь Додон заявил о желании аннулировать Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом и стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

«И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция - и я поддержу эту позицию парламентского большинства, то есть Партии социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство, что эта сделка будет аннулирована», - заявил президент Молдовы.

Позже, Москву заподозрили в намерении использовать Молдову как дверь для выхода на рынок ЕС. Об этом нардеп из фракции БПП, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз отметила у себя на странице в Facebook.

"Очевидно, что вопрос интеграции Молдовы в ЕАЭС уже неоднократно было темой переговоров Додона с кураторами от Кремля в лице, например, Д. Рогозина. Предвыборная программа Игоря Додона также содержала тезис именно о вступлении в ЕАЭС. В этом контексте возникает вопрос расхождения подходов Кремля в вопросе привлечения стран к ЕАЭС», — написала Фриз.