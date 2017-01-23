Президентом ПАСЕ будет переизбран политик от Испании Аграмунт - источники

Об этом сегодня в Страсбурге в кулуарах ПАСЕ сообщили собственному корреспонденту УНИАН сразу несколько источников.

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"Это - единственная кандидатура, которая была выдвинута на эту должность. Кроме того, мы не видим альтернативы", - сказал один из депутатов ПАСЕ.

Вопрос выборов президента стоит первым в повестке дня зимней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 23 по 27 января. Выборы президента ПАСЕ происходят каждые два года.