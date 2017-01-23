Президентом ПАСЕ будет переизбран политик от Испании Аграмунт - источники
11:16, 23 января 2017Мир
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Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы будет переизбран действующий президент, политик, представляющий Испанию, Педро Аграмунт.
Вопрос выборов президента стоит первым на повестке дня зимней сессии ПАСЕ / УНИАН
Об этом сегодня в Страсбурге в кулуарах ПАСЕ сообщили собственному корреспонденту УНИАН сразу несколько источников.
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"Это - единственная кандидатура, которая была выдвинута на эту должность. Кроме того, мы не видим альтернативы", - сказал один из депутатов ПАСЕ.
Вопрос выборов президента стоит первым в повестке дня зимней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 23 по 27 января. Выборы президента ПАСЕ происходят каждые два года.
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