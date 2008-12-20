США разместят в Афганистане авиабригаду

Министр обороны США Роберт Гейтс отдал приказ о развертывании в Афганистане с начала следующего года авиабригады, сообщает Associated Press в пятницу, 19 декабря, со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.

В Афганистан в составе данной бригады будут направлены три тысячи военнослужащих. Бригада, укомплектованная транспортными вертолетами Black Hawk и Chinook, а также ударными Apache, будет обеспечивать войскам коалиции поддержку с воздуха.

С настоятельной просьбой увеличить военный контингент НАТО в октябре выступил командующий силами альянса в Афганистане генерал Дэвид Маккирнан (David McKiernan). Тогда генерал просил о развертывании в стране дополнительных четырех бригад.

На прошлой недели Роберт Гейтс посетил Афганистан, где встречался с военным командованием. На встрече с Маккирнаном министр обороны заявил, что поддерживает просьбу командующего о выделении дополнительного контингента для операции в Афганистане. Дэвид Маккирнан попросил о развертывании в стране дополнительных четырех бригад. Ожидается, что контингент общей численностью 20 тысяч человек будет введен в Афганистан к началу лета 2009 года.

Лента.ру