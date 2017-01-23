Хакеры взломали аккаунт NYT в Twitter и сообщили о ракетном ударе России по США

01:45, 23 января 2017
Мир
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Аккаунт газеты The New York Times в Twitter (New York Times Video​ — @nytvideo) был взломан хакерами.

REUTERS

В 9:40 по местному времени на нем появилось сообщение о ракетном ударе России по США, передает РБК со ссылкой на CNN.

Твит быстро удалили, однако издание The Hill приводит скриншот опубликованного хакерами сообщения. «В Сеть утекло сообщение Владимир Путина, в котором говорится о ракетном ударе России по США», — говорилось в твите хакеров.

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twitter.com/thehill

Позже появились сообщения, в которых говорилось, что взлом устроила группа хакеров OurMine, которая ранее взламывала аккаунт исполнительного директора Twitter Джека Дорси. Сообщение от OurMine впоследствии также удалили.

Аккаунт NYT впоследствии опубликовал сообщение, в котором объясняется, что твиты были опубликованы «без авторизации». Газета начала расследование инцидента.

На New York Times Video​ подписаны 250 тыс. человек.

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