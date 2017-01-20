Зоопарк предлагает отметить Китайский Новый год с пандами (видео)

13:55, 20 января 2017
Мир
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В китайском зоопарке предлагают всем желающим отметить Новый год, который наступает 28 января, с семьей панд.

Китайцам предлагают отпраздновать Новый год с пандами / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН. В течение двух недель всем, кто заранее зарегистрируется, позволят поиграть с парой панд и их семимесячными двойняшками.

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В зверинце уверены: мишки будут рады гостям и принесут им удачу в следующем году.

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Теги: #зоопарк#панды