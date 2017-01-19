Жители Румынии протестовали против помилования тысяч заключенных

Несмотря на холодную погоду, в Бухаресте у здания правительства собрались около трех тысяч человек, которые скандировали: "При демократии воры сидят в тюрьме", передает Русская служба Би-Би-Си.

Согласно планам правительства, на помилование могут рассчитывать те заключенные, обвинительный приговор которых не превышает пяти лет лишения свободы. Также власти Румынии заявили о намерении декриминализовать правонарушения, связанные со злоупотреблением властью, если ущерб бюджету от действий правонарушителя не превысил 200 тысяч румынских леев (около 47,5 тысяч долларов).

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Как объяснили власти Румынии, такие меры необходимы для того, чтобы решить проблему переполненных тюрем. Однако критики этого решения правительства полагают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные сторонники социал-демократов, осужденные за превышение должностных полномочий и коррупцию. Если это произойдет, то будет нанесен серьезный удар по борьбе с коррупцией, говорят участники акций протеста.

Оппозиция ранее обрушилась с критикой на инициатора помилования - премьера Сорина Гриндяну. В первую очередь оппозиция критиковала намерение правительства реализовать представленный план без проведения обсуждения и необходимых консультаций.

Сообщалось, что в числе помилованных может оказаться председатель Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, который в 2016 году был осужден за подтасовку голосов на выборах, а также медиамагнат Дан Войкулеску, осужденный на 10 лет тюрьмы за отмывание денег.