Президент США за день помиловал 78 заключенных

Это самое массовое единовременное смягчение наказания президентом США в истории страны, передает Медуза со ссылкой на заявление Белого дома.

Всего за время своего президентства Обама смягчил наказание 1324 заключенным, большинство — в 2016 году. 148 человек были помилованы; среди тех, кому Обама сократил срок заключения, было 395 приговоренных к пожизненному лишению свободы.

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Как пишет Associated Press, Обама в первую очередь сокращал наказания осужденным за преступления, связанные с наркотиками.

Отмечается, что Барак Обама смягчил приговоры большему количеству людей, чем его непосредственные предшественники. При Джордже Буше-младшем таких людей было 200, при Билле Клинтоне — 459, при Джордже Буше-старшем — всего 77. Больше всего людей — около 7000 человек — были помилованы Эндрю Джонсоном после Гражданской войны в 1866 году. Франклин Делано Рузвельт, который четырежды избирался президентом США, смягчил наказание 3687 заключенным.

В США заключенных больше, чем в любой другой стране мира — более двух миллионов человек. По количеству заключенных на 100 тысяч жителей США занимают второе место (693) после Сейшельских островов.