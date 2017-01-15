Петицию о помиловании Сноудена подписали более 1,1 миллиона человек

Петицию о помиловании бывшего контрактника американского Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена подписали уже более 1,1 миллиона человек.

Как сообщается на сайте Pardon Snowden, свои подписи за помилование Сноудена поставили в том числе известный финансист, инвестор, основатель и глава международной благотворительной организации "Открытое общество" Джордж Сорос, соучредитель компании Apple Стив Возняк, генеральный директор Twitter Джек Дорси, работники Белого дома Эдгар и Пентагона Эллсберг, ряд актеров и писателей.

"Сноуден показал нам, что интернет на самом деле используется правительствами и компаниями, чтобы контролировать нас и вторгнуться в нашу частную жизнь. Он отдал всю свою жизнь, чтобы восстать против тайного шпионажа и Конституции. Вот почему он герой, и именно поэтому он заслуживает прощения", - отметил Возняк.

Кампанию в поддержку Сноудена проводят правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Американский союз гражданских свобод.

Правозащитники призывают президента США Барака Обаму в последние дни его пребывания в Белом доме использовать президентские полномочия и помиловать Сноудена.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Белый дом отклонил петицию о помиловании Сноудена.

По данным отчета комитета разведки Палаты представителей, Сноуден нанес серьезный ущерб национальной безопасности, а большинство похищенных документов не имеют ничего общего с программами по конфиденциальности индивидуальных интересов; они касаются военных, оборонных и разведывательных программ.

Сноуден с августа 2013 года живет в добровольном изгнании в России. В период работы по контракту в Агентстве национальной безопасности США он похитил тысячи секретных документов и в июне 2013 года предоставил их в распоряжение нескольких средств массовой информации. Соединенные Штаты требуют выдачи Сноудена, потому что обвиняют его в шпионаже и других преступлениях.

Депутаты Палаты представителей обвиняют Сноудена в коммуникации с российскими службами безопасности во время пребывания в политическом убежище в Москве.