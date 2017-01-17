Один из гостей форума в Давосе назвал Трампа "лисой, которая забралась в курятник"

Глава организации Oxfam International Уинни Бьянима заявила в эфире Davos live, что избранный президент США Дональд Трамп ведет себя как «лиса в курятнике» по отношению к социально уязвимым слоям населения.

Oxfam International специализируется на анализе проблем бедности и неравенства.

Читайте такжеСкрепный энурез

«Я вижу опасность, что Трамп будет вести себя как лиса, которая забралась в курятник. Он изучил болевые точки обычных людей и раздал им красивые обещания во время предвыборной кампании. А на самом деле собрал вокруг себя команду миллиардеров. Мы видим все признаки того, что он идет в неверном направлении», — сказала она.

Ранее организация Oxfam со ссылкой на доклад «An economy for the 99 percent» сообщала, что капитал восьми богатейших бизнесменов составляет общий объем средств 3,5 млрд человек в мире.

Всемирный экономический форум в Давосе стартует 17 января.