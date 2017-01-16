Падение турецкого Boeing-747 под Бишкеком: появилось снятое с беспилотника видео места катастрофы
17:00, 16 января 2017Мир
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В результате аварии грузового самолета частной турецкой авиалинии под Бишкеком погибли 37 человек.
СМИ показали видео с места крушения, снятое с высоты птичьего полета.
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Отмечается, что в морге уже опознаны 15 тел, из которых 5 — дети, поступившие с места авиационной катастрофы "Боинг-747".
На месте катастрофы уже найден первый "черный ящик".
Согласно сообщению, на данный момент спасательными бригадами ведутся поиски остальных бортовых самописцев.
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