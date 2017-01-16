Падение турецкого Boeing-747 под Бишкеком: появилось снятое с беспилотника видео места катастрофы

СМИ показали видео с места крушения, снятое с высоты птичьего полета.

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Отмечается, что в морге уже опознаны 15 тел, из которых 5 — дети, поступившие с места авиационной катастрофы "Боинг-747".

На месте катастрофы уже найден первый "черный ящик".

Согласно сообщению, на данный момент спасательными бригадами ведутся поиски остальных бортовых самописцев.