Сомалийские пираты захватили яхту

Сомалийские пираты вчера захватили яхту с двумя моряками на борту.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

"Яхта была захвачена в Аденском заливе", - сообщил агентству глава кенийского отделения Программы помощи восточно-африканским мореплавателям Эндрю МВАНГУРА.

Он уточнил, что не располагает информацией о национальности членов экипажа яхты.

Также во вторник сомалийские пираты захватили турецкий сухогруз и малайзийскую баржу, которая эксплуатируется французской нефтяной компанией Total.

Агентство отмечает, что активизация деятельности пиратов произошла вскоре после принятия Совбезом ООН резолюции, которая санкционирует применение силы против пиратов и их пособников не только на море, но и на территории Сомали, а также в воздушном пространстве этой страны.

Власти Сомали не могут справиться с проблемами пиратства из-за продолжающейся уже более 15 лет гражданской войны в стране. По оценкам ООН, доходы пиратов от незаконного промысла в этом году могут достигать 150 млн. долл.