Трамп допускает распад НАТО

Миллиардер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с избирателями в Висконсине раскритиковал союзников Америки по НАТО, передает Reuters.

Читайте такжеТрамп уточнил высказывание о незаконных абортах: наказывать нужно не женщин, а врачей

Как заявил Трамп, члены другие Альянса не вносят "свой справедливый вклад" в его деятельность, а сама организация, по его словам, "изжила себя".

"Или они доплатят недоплаченное, или пусть убираются. Даже если это разрушит НАТО, пусть разрушит", - утверждает Трамп.

Отметим, что миллиардер уже не впервые критикует НАТО. Ранее он уже заявлял, что Альянс "создавался для борьбы с СССР, которого больше не существует".