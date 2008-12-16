В Доминиканской республике пропал самолет: на борту было 11 человек

17:53, 16 декабря 2008
Мир
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Исчез с радаров через 35 минут после взлета

В Доминиканской республике пропал самолет, облетавший небольшие острова в Карибском море, на борту которого находились 11 человек, передает Associated Press.

Директор Управления гражданской авиации страны сообщил, что самолет успел послать сигнал о бедствии, прежде чем пропал с радаров 35 минут спустя после взлета.

Самолет принадлежал авиакомпании Atlantis Airlines. Искать его помогает береговая охрана США.

 

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