Иракские войска заявили о взятии университета Мосула

В вооруженных силах страны заявляют, что отбили у исламистов ряд кварталов восточной части последней крепости ИГ в Ираке, а также кампус университета Мосула.

Об этом сообщил руководитель кампании по освобождению города Абдула Амир Рашид передает Deutsche Welle.

Читайте такжеИракские военные заявляют, что заняли восточный берег реки Тігріс в Мосуле

"Антитеррористические силы также взяли под контроль мост Свободы и подняли там флаг Ирака (...). Противник понес значительные потери техники и людей", - отметил офицер. По данным иракских медиа, освобождена большая часть зданий университета Мосула, который служил ИГ штабом. В минобороны США также заявили, что силам Ирака удалось отбить административное здание администрации провинции Ниневия, сообщает агентство Reuters.

Представитель антитеррористических сил Сабах аль-Нуман добавил, что спецподразделения уже добрались трех мостов Мосула и рассчитывают в ближайшее время освободить от боевиков ИГ всю часть города на левом берегу реки Тигр, разделяющей город.

Через Тигр переброшены пять мостов, которые, по данным СМИ, в октябре-декабре прошлого года были разрушены авиаударами международной коалиции под предводительством США. Впрочем, в пятницу командир иракских подразделений в провинции Ниневия заявил CNN, что ИД взорвала все мосты через Тигр в Мосуле, чтобы остановить наступление оппонентов.