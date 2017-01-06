Иракские войска отбили у ИГ ключевой район Мосула

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Захватив в ходе ночной атаки холмистый квартал Мутана, войска обеспечили себе контроль над высотами, с которых открывается вид на город.

С конца октября армия, курдские вооруженные формирования Пешмерга, арабские суннитские племена и шиитские ополченцы при поддержке военных самолетов и советников возглавляемой США коалиции заняли две трети восточной части Мосула.

Читайте такжеИсламисты опубликовали видео с детьми-смертниками, атакующими позиции иракских военных

Представитель иракского управления по борьбе с терроризмом заявил, что иракские военные впервые использовали приборы ночного видения, чтобы атаковать в темное время суток.

Более 13 тысяч жителей Мосула бежали из города в последние восемь дней. Общее количество людей, покинувших Мосул после начала операции в октябре, ООН оценивает в 130 тысяч человек.

Военные по-прежнему сталкиваются с ожесточенным сопротивлением боевиков. Задерживает продвижение иракских войск и плохая погода.