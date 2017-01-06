Иракские войска отбили у ИГ ключевой район Мосула
Иракская армия выбила боевиков запрещенной в ряде стран мира группировки "Исламское государство" из стратегически важного района Мосула, битва за который возобновилась с новой силой накануне Нового года.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Захватив в ходе ночной атаки холмистый квартал Мутана, войска обеспечили себе контроль над высотами, с которых открывается вид на город.
С конца октября армия, курдские вооруженные формирования Пешмерга, арабские суннитские племена и шиитские ополченцы при поддержке военных самолетов и советников возглавляемой США коалиции заняли две трети восточной части Мосула.
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Представитель иракского управления по борьбе с терроризмом заявил, что иракские военные впервые использовали приборы ночного видения, чтобы атаковать в темное время суток.
Более 13 тысяч жителей Мосула бежали из города в последние восемь дней. Общее количество людей, покинувших Мосул после начала операции в октябре, ООН оценивает в 130 тысяч человек.
Военные по-прежнему сталкиваются с ожесточенным сопротивлением боевиков. Задерживает продвижение иракских войск и плохая погода.