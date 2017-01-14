Военные возобновили мятеж против правительства в Кот-д'Ивуаре - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, передает РБК.

Солдат-участник мятежа рассказал агентству, что доступ к городу будет закрыт до тех пор, пока представители мятежников не придут к соглашению с правительством.

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«Въезд в город заблокирован. Недавно некоторые пытались выехать в Абиджан и вынуждены были вернуться [в Буаке]», — рассказал агентству житель города, пожелавший отстаться неизвестным.

Кроме того, по данным агентства, солдаты заблокировали въезд в город Корого, который располагается на севере стране. Эту информацию агентству подтвердили участник мятежа и житель города.

«Мы вернулись к таким действия, потому что мы не ждем ничего хорошего от переговоров», — рассказал агентству один из солдат, пожелавший остаться неизвестным. «Мы хотим наши деньги. Вот почему мы здесь», — добавил он.

На прошлой неделе, 6 января, солдаты захватили второй по численности город в стране — Буаке, потребовав от властей повышения зарплат, сокращения сроков необходимых для получения высоких званий, а также повышения условий жизни. На следующий день Reuters сообщало о стрельбе в крупнейшем городе страны — Абиджане.