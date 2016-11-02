В Турции назвали имя второго "организатора" военного переворота
В Турции назвали имя второго подозреваемого, который якобы стоит за организацией июльской попытки военного переворота в стране.
Предполагаемого «организатора» мятежа зовут Кемаль Батмаз, других подробностей о его личности издание Daily Sabah не сообщает, пишет Слон.
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По данным издания, Батмаз вместе с другим предполагаемым организатором мятежа Адилем Оксюзом ездили в Пенсильванию к турецкому оппозиционеру Фетхулаху Гюлену, которого власти Турции называют вдохновителем переворота.
Как пишет издание Hurriyet, Батмаз и Оксюз вернулись в Турцию 13 июля, за несколько дней до попытки переворота.
Справка УНИАН. 15 июля группа военных попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами Турции - Анкарой и Стамбулом.
Над столицей Турции по приказу заговорщиков были подняты в воздух военные вертолеты и самолеты, также в город были введены танки. Началась стрельба, раздались первые взрывы. Примерно в то же время в Стамбуле военные под командованием повстанцев перекрыли два моста через Босфор.
Бронетехнику заговорщиков подогнали к международному аэропорту Стамбула "Ататюрк". Аэропорт временно прекратил работу. На утро следующего дня власти объявили, что мятеж подавлен.
В рядах армии началась масштабная чистка, количество арестованных исчисляется тысячами. Кроме военных были арестованы или уволены госслужащие, судьи, профессора университетов и журналисты.
Как заявили официальные власти Турции, неудачная попытка переворота, который пытались осуществить турецкие военные, обошлась стране в 100 млрд долл.
Турецкие власти назвали Гюлена "вдохновителем переворота".