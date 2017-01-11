В 2016 году поток мигрантов в Германию уменьшился в три раза (инфографика)

Об этом сообщает DW, ссылаясь на данные министерства внутренних дел ФРГ в Берлине.

Глава ведомства Томас де Мезьер, констатировав значительное уменьшение потока беженцев, заявил, что это свидетельствует о действенности мер, принимаемых правительством Германии и Евросоюзом. Самыми важными из них, по мнению де Мезьера, стали соглашение о беженцах, заключенное между ЕС и Турцией во втором квартале 2016 года, и закрытие так называемого "балканского маршрута", по которому мигранты нелегально перемещались в Западную Европу.

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Одновременно министр внутренних дел сообщил об увеличении количества заявлений на получение убежища в Германии. В 2016 году, по данным МВД, число соискателей составило 745 545 человек, что на 268 869 больше, чем годом ранее.

Большая часть мигрантов, претендующих на статус беженца, прибыла в Германию в 2015 году, однако ведомство по делам миграции и беженцев в связи с перегруженностью не смогло принять их заявления.

Самые большие группы среди соискателей убежища в Германии составляют граждане Сирии, Афганистана, Ирака, Албании и Эритреи.