Кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон: Россия сегодня представляет угрозу

Об этом Тиллерсон сказал во время слушаний в комитете Сената США по иностранным делам относительно утверждения его кандидатуры на пост госсекретаря.

“Хотя Россия желает уважения и значимости на мировой арене, ее недавние действия попирают американские интересы”, - подчеркнул Тиллерсон.

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Во время выступления номинанта Трампа неизвестный мужчина, который находился среди присутствующих в зале людей, призвал сенаторов отклонить кандидатуру Тиллерсона. Полиция вывела его из зала.

Тиллерсон отметил, что “нам придется иметь дела с тем, что мы видим, а не с тем, на что мы надеемся».

“Мы также должны трезво мыслить относительно наших отношений с Россией. Россия сегодня представляет угрозу, но она не является непредсказуемой в достижении собственных интересов. Она вторглась в Украину, в том числе захватила Крым. Она поддержала сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны”, - подчеркнул Тиллерсон.

"Наши союзники по НАТО правы, когда выражают обеспокоенность относительно возобновления Россией активной деятельности. Но это произошло из-за отсутствия американского лидерства, когда эти двери были оставлены открытыми, и неумышленные сигналы были отправлены", - добавил Тиллерсон.

"Мы отошли от обязательств, которые дали союзникам. Мы послали слабые или смешанные сигналы с "красными линиями", которые превратились в зеленый свет. Мы не осознали, что Россия не так думает, как думаем мы", - сказал Тиллерсон.

Вместе с тем он высказался за открытый и откровенный диалог с Россией относительно ее амбиций, чтобы Соединенные Штаты имели возможность очертить собственный путь.

Тиллерсон считает, что двусторонние отношения с РФ должны строиться на общих интересах, насколько это возможно, и, в частности, это касается уменьшения глобальной угрозы терроризма. В этой связи он сказал, что эти возможности необходимо проанализировать.

“Когда важные разногласия сохраняются, мы должны быть непоколебимыми в защите интересов Америки и ее союзников. Россия должна знать, что мы будем ответственными по отношению к нашим обязательствам перед нашими союзниками, и что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия”, - подчеркнул Тиллерсон.

Как сообщал УНИАН, 64-летний Тиллерсон не имеет опыта работы в исполнительных органах власти, но возглавлял крупнейшую нефтяную компанию в мире Exxon Mobil, которая работает в десятках стран, в том числе в России. Он начал карьеру в Exxon в 1975 году инженером после окончания учебы в университете Техаса в Остине. В 2004 году стал президентом компании и присоединился к совету директоров. Через два года он стал главным исполнительным директором.

По данным западных СМИ, ранее Тиллерсон выступал против санкций в отношении России. Считается, что его связи с Россией начали устанавливаться еще с того времени, когда Владимир Путин пришел к власти после отставки Бориса Ельцина.