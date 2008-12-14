Журналист бросил в Буша свои ботинки

В воскресенье в Ираке на пресс-конференции Джорджа Буша журналист бросил в американского президента свои ботинки и назвал его «собакой» на арабском языке, сообщает Reuters .

Инцидент произошел во время встречи с премьер-министром Ирака. Охранники немедленно вывели мужчину. Оставшиеся журналисты сразу же извинились за коллегу.

Ботинки не попали в Буша, пролетев приблизительно в 4,5 метра от него, но ему пришлось пригнуться, потому что один ботинок срикошетил от стены.

После произошедшего Буш смущенно улыбнулся.

Газета.ру