Журналист бросил в Буша свои ботинки
21:11, 14 декабря 2008Мир
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Инцидент в Ираке
В воскресенье в Ираке на пресс-конференции Джорджа Буша журналист бросил в американского президента свои ботинки и назвал его «собакой» на арабском языке, сообщает Reuters .
Инцидент произошел во время встречи с премьер-министром Ирака. Охранники немедленно вывели мужчину. Оставшиеся журналисты сразу же извинились за коллегу.
Ботинки не попали в Буша, пролетев приблизительно в 4,5 метра от него, но ему пришлось пригнуться, потому что один ботинок срикошетил от стены.
После произошедшего Буш смущенно улыбнулся.
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