Снег оставил без света 70 тысяч жителей Франции
17:40, 14 декабря 2008Мир
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Спасатели эвакуировали людей с автодорог
Около 70 тысяч жителей Франции остались без электричества в результате сильного снегопада на юго-востоке страны.
Как сообщила в воскресенье радиостанция France Info, снегопад повредил линии электропередач в департаментах Аверон, Канталь, Пюи-де-Дом, Верхняя Луара и Лозер.
Спасателям также пришлось эвакуировать людей с некоторых автодорог, поскольку их машины не смогли проехать из-за сугробов.
В настоящее время с помощью вертолета специальные службы пытаются обнаружить аварийные участки ЛЭП.
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