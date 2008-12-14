Снег оставил без света 70 тысяч жителей Франции

Около 70 тысяч жителей Франции остались без электричества в результате сильного снегопада на юго-востоке страны.

Как сообщила в воскресенье радиостанция France Info, снегопад повредил линии электропередач в департаментах Аверон, Канталь, Пюи-де-Дом, Верхняя Луара и Лозер.

Спасателям также пришлось эвакуировать людей с некоторых автодорог, поскольку их машины не смогли проехать из-за сугробов.

В настоящее время с помощью вертолета специальные службы пытаются обнаружить аварийные участки ЛЭП.