Оппозиции удалось провести шествие в Москве

Более полусотни участников несанкционированного "Марша несогласных" перекрыли несколько полос движения на Садовом кольце и прошли от станции метро Павелецкая к станции Добрынинская.

Как передает "Эхо Москвы", оппозиционеры скандировали "Нам нужна другая Россия" и "Россия – без Путина". Милиция не успела отреагировать на эту акцию, и поэтому столкновений с сотрудниками правоохранительных органов не было. Автобусы с ОМОНом подъехали к месту лишь спустя некоторое время, когда участники шествия успели скрыться в метро.

Участников "Марша несогласных" задерживали по пути к месту проведения акции. В отделении милиции оказались, в том числе, лидер нацболов Эдуард Лимонов, руководитель движения "Мы" Роман Доброхотов, а также журналисты. Известно о задержанных корреспондентах газеты "Коммерсант", сайта Газета.ру и съемочной группы телекомпании РЕН-ТВ.

По официальным данным, в ходе сегодняшних несанкционированных акций было задержано около девяноста человек. Такие данные приводит ГУВД Москвы. В милиции всех задержанных называют "хулиганами" и подчеркивают, что никакого "Марша несогласных" не было. Начальник Управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков назвал блефом заявления Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова о том, что они выведут на Триумфальную площадь 2 тысячи своих сторонников. "Правоохранительные органы города были готовы к любому развитию ситуации, но на Триумфальную площадь так никто и не пришел", - сказал Бирюков. Он подчеркнул, что были лишь отдельные попытки хулиганских и противоправных действий, которые вовремя пресекли сотрудники правоохранительных органов.