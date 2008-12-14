Джордж Буш прибыл в Ирак с неожиданным визитом

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Багдада во второй половине дня, сообщил британский телеканал "Sky News". Как ожидается, Буш встретится с руководством Ирака, чтобы отметить одобренные ими новые соглашения по безопасности. Он также поблагодарит американских военных за службу.

О визите президента и других высокопоставленных политиков и чиновников в Ирак заранее не сообщается по соображениям безопасности.

Эхо Москвы