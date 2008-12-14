Сегодня в Москве пройдет "Марш несогласных", организованный оппозиционной общественной организацией "Другой Россией".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского оппозиционера Гарри КАСПАРОВА, "Марш несогласных" планируется начать в 14.00 митингом на Триумфальной площади и закончить шествием по Тверской улице. Основными темами протеста станут изменение Конституции России и экономический кризис. Акция приурочена к дате восстания декабристов на Сенатской площади, которое произошло 14 декабря 1825 года.

Сообщается, что организаторам не удалось согласовать с властями маршрут проведения акции протеста.

Отмечается, что ранее власти столицы заявили, что расценивают заявления лидеров "Другой России" Эдуарда ЛИМОНОВА и Гарри КАСПАРОВА о том, что они вместе со своими сторонниками выйдут на Триумфальную площадь как призыв к противоправным действиям.

Как сообщил Г.КАСПАРОВ, ОМОН из 11 регионов РФ стянут в Москву для того, чтобы воспрепятствовать проведению оппозиционной акции. Организаторы "Марша", по словам Г.КАСПАРОВА, готовятся к тому, что акция будет пресекаться с применением насилия и с нарушением прав человека.