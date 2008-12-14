«Медведев вешает нам лапшу на уши» - журналист

Один из лидеров российского движения «Мы» Роман Доброхотов прервал выступление президента России Дмитрия Медведева во время научно-практической конференции о значении российской конституции.

Доброхотов заявил, что требует от Дмитрия Медведева вернуть стране свободные выборы и отказаться от изменения Основного закона.

Роман Доброхотов так объяснил причину своего поступка: «Во время выступления президента я понял, что лицемерие, с которым он рассказывает о правах и свободах человека, просто переходит границы. Медведев защищает Конституцию после того, как он предложил поправки по продлению срока. Я встал и сказал: «Что вы его слушаете? Он вешает лапшу на уши. Сам себе продлил срок, а теперь рассказывает о правах и свободах. После этого меня скрутили охранники и отвели в отделение. Это не было какой-то специальной акцией... Когда у меня лопнуло терпение, я сказал то, что думал», – рассказал московский журналист.

Вечером 12 декабря стало известно, что Романа Доброхотова уволили с радиостанции «Говорит Москва», где он до недавнего времени вел еженедельную дискуссионную программу.

Радио Свобода