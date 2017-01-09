Золотой глобус 2017: триумфатором церемонии ожидаемо стал мюзикл "Ла-Ла Ленд" (фотогалерея)
8 января 2017 года в Лос-Анджелесе объявили лауреатов престижной кинопремии "Золотой глобус" - уже 74-й по счету.
Триумфатором церемонии прогнозируемо стал мюзикл "Ла-Ла Ленд". Фильм получил семь наград - во всех номинациях, в которых он был номинирован: лучший мюзикл, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая музыка, лучшая песня, лучшие актер и актриса в комедии или мюзикле (Райан Гослинг и Эмма Стоун).
Кроме того, фильм установил рекорд за всю историю премии, собрав самое большое количество наград.
В то же время, как сообщает Deutsche welle, в категории "Лучший драматический фильм" победила киноповесть "Лунное сияние" о жизни афроамериканца, снятая Барри Дженкинс.
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"Лучшим актером в драматическом фильме" признан Кейси Аффлек за роль в ленте "Манчестер у моря", а лучшей актрисой в этом жанре - Изабель Юппер за роль в ленте "Она".
За лучшую роль второго плана "Золотой глобус" получил Аарон Тейлор-Джонсон, сыгравший в фильме "Под покровом ночи". В номинации лучшая актриса второго плана награду получила Виола Дэвис за роль в фильме "Заборы".
Французская кинолента "Она" режиссера Пола Верховена также победила в категории "Лучший зарубежный фильм", опередив, среди прочих, трагикомедию немецкого режиссера Марен Адэ "Тони Ердманн".
Лучшим драматическим сериалом стало телевизионное шоу от Netflix "Корона", обойдя главных фаворитов - "Игру престолов" и "Мир Дикого Запада". Лучшим комедийным сериалом жюри признало шоу "Атланта".
Награду в категории лучший актер в драматическом сериале получил Билли Боб Торнтон за роль в сериале "Голиаф", а лучшей актрисой в аналогичной категории стала Клер Фой - "Корона".
Лучшим актером в комедийном сериале стал Дональд Гловер - "Атланта", актрисой - Трэйси Эллис Росс - "Черноватый".
Лучшим актером в телефильме или мини-сериале стал Том Хиддлстон - "Ночной администратор", а актрисой Сара Полсон - "Американская история преступлений".
Награды в категории лучший актер и актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме получили Хью Лори и Оливия Колман за роли в мини-сериале "Ночной администратор".
Ну а почетная премия имени Сесила Б. ДеМилла за вклад в развитие кинематографа досталась Мэрил Стрип.
В номинации "Лучший анимационный фильм" победу одержал "Зоотрополис".
"Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях.