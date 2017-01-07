Число жертв взрыва автомобиля возле здания суда в Сирии возросло до 60, еще 50 ранены

15:50, 07 января 2017
Мир
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В Сирии в результате теракта в подконтрольном оппозиции городе Аазаз провинции Алеппо погибли по меньшей мере 60 человек, еще 50 ранены.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя Управления гражданской обороны города.

По его словам, заминированный автомобиль взорвался вблизи местного суда.

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Близлежащим зданиям нанесен серьезный материальный ущерб.

Напомним, ранее сообщалось о 25 погибших.

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Теги: #Сирия#взрыв#теракт