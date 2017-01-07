Число жертв взрыва автомобиля возле здания суда в Сирии возросло до 60, еще 50 ранены
15:50, 07 января 2017Мир
3188 0
В Сирии в результате теракта в подконтрольном оппозиции городе Аазаз провинции Алеппо погибли по меньшей мере 60 человек, еще 50 ранены.
Теракт в Сирии / "Анадолу"
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя Управления гражданской обороны города.
По его словам, заминированный автомобиль взорвался вблизи местного суда.
Читайте такжеВ Турции задержали россиян, ехавших воевать в Сирию
Близлежащим зданиям нанесен серьезный материальный ущерб.
Напомним, ранее сообщалось о 25 погибших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter