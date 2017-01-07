Число жертв взрыва автомобиля возле здания суда в Сирии возросло до 60, еще 50 ранены

В Сирии в результате теракта в подконтрольном оппозиции городе Аазаз провинции Алеппо погибли по меньшей мере 60 человек, еще 50 ранены.

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