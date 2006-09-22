Суд отказался запретить Бушу удар по Ирану и Сирии

Федеральный суд в США отказался запретить Администрации Джорджа БУША нанесение военного удара по Ирану или Сирии.

Судья окружного федерального суда в Конкорде (штат Нью-Гемпшир) Пол БАРБАДОРО отказался принять к рассмотрению иск с требованием запретить Администрации США участие "в актах войны против Ирана и Сирии под видом войны с терроризмом", передает РИА «Новости» со ссылкой на выходящую в штате Нью-Гемпшир газету "Телеграф".

Иск был внесен в минувший понедельник 59-летней Мэри МАКСВЕЛЛ, которая выдвинула свою кандидатуру от Республиканской партии на выборах в палату представителей Конгресса США, но выбыла из гонки, проиграв на этапе предварительного голосования на прошлой неделе.

В своем иске М.МАКСВЕЛЛ цитирует многочисленные сообщения СМИ о планах Пентагона по подготовке удара по Ирану, в том числе с применением ядерного оружия, и заявляет при этом, что Дж.БУШ и вице-президент Ричард ЧЕЙНИ не обладают необходимыми полномочиями для нанесения такого удара без соответствующего разрешения Конгресса США.

При этом М.МАКСВЕЛЛ подчеркивает, что любое использование ядерного оружия при нанесении подобного удара несет угрозу всему миру, а также лично ей.

Отказавшись принять иск, судья П.БАРБАДОРО в своем заключении написал, что М.МАКСВЕЛ изложила в нем лишь "умозрительные утверждения" и не доказала "вероятность того, что это может произойти".

М.МАКСВЕЛЛ сообщила изданию, что подаст апелляцию на решение окружного федерального судьи, она готова в случае необходимости дойти со своим иском до Верховного Суда США.