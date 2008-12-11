Саркози заявляет, что Качиньский не должен прятаться за ирландцев

Президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ говорит, что президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ не должен прятаться за спиной ирландцев и должен подписать ратифицированную польским сеймом Лиссабонское соглашение.

Как сообщает сегодня польская Gazeta Vyborca, об этом французский Президент заявил во время заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), которое началось сегодня в Брюсселе.

«Пусть господин не прячется за спиной ирландцев, Европа нуждается в этом соглашении», - передает издание слова Н.САРКОЗИ со ссылкой на польские дипломатические источники.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня же государственный секретарь Польши Михал Томаш КАМИНЬСКИ, комментируя эту ситуацию, выразил убеждение в том, что в ЕС никто никого не должен поучать.

«Не должно быть наставлений для чехов, поляков или ирландцев», - сказал он.

Вместе с тем, госсекретарь Польши отметил, что каждый имеет право на свое мнение, и для того и существует Европейский Союз, чтобы обсуждать разные мнения и позиции.

«Основой должно быть уважение к польскому обществу, к его суверенности, уважение должно быть и к демократии», - отметил М.КАМИНЬСКИ.

«Он (Н.САРКОЗИ – УНИАН) может иметь такие взгляды, но он также не может поучать польского Президента что делать», - добавил госсекретарь Польши.

Он также напомнил, что Президент Польши был одним из авторов Лиссабонского соглашения и агитировал за него в Сейме.

Как сообщал УНИАН, одним из основных вопросов нынешнего саммита ЕС является решение проблемы вокруг ратификации Лиссабонского соглашения.

12 июня 2008 года в Ирландии, единственной из 27-ми стран - членов ЕС, где состоялся референдум по ратификации Лиссабонского соглашения, соглашение не было поддержано. Против высказались 53% ирландцев, которые приняли участие в референдуме.

13 декабря 2007 года лидеры 27-ми стран - членов ЕС подписали в Лиссабоне новое соглашение ЕС, которое получило название Лиссабонское.

Новое соглашение принято вместо Конституции ЕС, которую не удалось принять из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. Новое соглашение направлено на реформирование институтов ЕС для более эффективного принятия решений.

Страны - члены ЕС планировали ратифицировать новое соглашение ЕС до 1 января 2009 года, однако теперь проведение повторного референдума в Ирландии ожидается до октября следующего года.