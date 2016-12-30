Стороны конфликта в Сирии подтвердили готовность придерживаться условий перемирия

Как пишет Deutsche Welle, стороны-подписанты соответствующих договоренностей - правительство Башара Асада и представители оппозиционных группировок - выразили готовность соблюдать условия перемирия. После длительного соблюдения режима прекращения боевых действий в Казахстане должны начаться переговоры между правительством и оппозицией при посредничестве России и Турции.

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Президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным "выразил готовность" соблюдать достигнутые при посредничестве России и Турции договоренности, сообщает пресс-служба Кремля.

По сообщению российского минобороны, на условия перемирия согласились семь оппозиционных группировок. Также представитель оппозиционной к Асаду "Свободной сирийской армии" заявил, что его отряды поддерживают достигнутые договоренности и стремятся к возобновлению переговоров и возвращению процесса урегулирования конфликта в политическую плоскость.

Впрочем, представитель влиятельной салафитской группировки "Ахрар аш-Шам", которая с октября 2011 года принимает участие в сирийской войне, заявил 29 декабря об определенных предостережениях относительно договоренностей. По его словам, этой группировки не было среди подписантов договоренностей. "В свое время мы представим наши предостережения", - написал он на странице в сети Twitter, цитирует информационное агентство Reuters. Данная группировка, по информации российского минобороны, среди тех семи, которые согласились на перемирие.

Предполагается, что перемирие не будет распространяться на террористическую группировку "Исламское государство" и группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывший "Фронт ан-Нусра", который связывают с "Аль-Каидой"), и близкие к ним группы.

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Также режим прекращения огня не коснется курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). Сирийская курдская партия "Демократический союз" (PYD), чьим вооруженным крылом считается YPG, не будет участвовать в инициированных Россией и Турцией переговорах в Казахстане по урегулированию в Сирии, отметил премьер Турции Бинали Йылдырым.

В Госдепартаменте США положительно оценили сообщение о достижении перемирия в Сирии. В то же время,представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер отметил, что США не были участником переговорного процесса.