Сирийская армия в районе Пальмиры ликвидировала 25 боевиков ИГИЛ

Об этом со ссылкой на источники среди сирийских военных, сообщает сирийское издание SANA.

"Подразделения вооруженных сил в понедельник уничтожили больше 25 террористов ИГИЛна восток от 4-й станции к западу от Пальмиры в районе Хомса", – говорится в сообщении.

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Источник сообщил, что такие потери ИГИЛ стали следствием ожесточенных столкновений с правительственными войсками, в результате чего было ранено большое количество террористов, уничтожено их запасы оружия и снаряжения.

Напомним, 11 декабря боевики ИГИЛ снова захватили древний сирийский город Пальмира, несмотря на удары российской авиации и войск сирийского правительства. Город Пальмира был отбит у боевиков ИГИЛ в марте прошлого года войсками сирийского правительства при поддержке российской авиации.