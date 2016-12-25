Елизавета II в своем рождественском послании рассказала о людях, которые ее вдохновляют

Как передает ВВС, в десятиминутной речи она говорила о том, как она вдохновлена "обычными людьми, совершающими выдающиеся поступки".

«Тысячи маленьких добрых дел могут что-то изменить, даже когда мировые проблемы кажутся слишком большими, чтобы эти изменения стали возможны», - сказала Королева.

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В своей десятиминутной речи Елизавета II говорила о достижениях британских олимпийцев и паралимпийцев на играх в Рио.

«Обнаружив в себе способности, о которых они едва подозревали, эти атлеты теперь вдохновляют других людей», - отметила Королева.

Вдохновила Елизавету II, по ее словам, и самоотверженность врачей, фельдшеров и членов экипажа East Anglian Air Ambulance - компании, которая отвечает за деятельность вертолетов скорой помощи в Восточной Англии. Сейчас в ней работает пилотом герцог Кембриджский и внук королевы принц Уильям.

«Я всегда черпаю силы от встреч с обычными людьми, делающими выдающиеся вещи: волонтерами, сиделками, организаторами сообществ и хорошими соседями - невоспетыми героями, чья тихая преданность делает их особенными», - отметила в речи Королева.

Она заметила, что часто мировые проблемы, включая войны и несправедливость, кажутся слишком большими, чтобы кто-то один мог что-либо изменить.