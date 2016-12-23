СМИ сообщили о клинической смерти Лужкова, его представитель опровергает всю экстренность ситуации

В свою очередь пресс-секретарь Лужкова опровергает экстренную госпитализацию политика, передает "Дождь".

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«Никакой экстренной госпитализации не было», - сказал представитель бывшего мэра Москви, добавив, что «Юрий Михайлович имеет право на то, чтобы обратиться в медучреждения».

По его информации российских СМИ, Лужков упал в обморок в библиотеке МГУ.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы.